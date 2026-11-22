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आज शाम गंगा में दीपदान कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए करेंगे प्रार्थनासंवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। रविवार को सुबह से ही मेले की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, टाटा मैजिक, बैलगाड़ियों और कारों की लंबी कतारें लगी रहीं। हर-हर गंगे के जयकारों से गंगा घाट गुंजायमान रहे। रविवार शाम तक मेले में तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ श्रद्धालु मेले में मनोरंजन और खरीदारी का भी आनंद ले रहे हैं।रविवार को गंगा घाट पर सुबह चार बजे से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो जो देर शाम तक जारी रहा। स्नान के बाद श्रद्धालु गंगा तट पर पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन कर रहे हैं। मेले में आस्था के साथ संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। गंगा की रेती में कहीं ढोल की थाप तो कहीं डीजे की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। बड़े-बड़े झूलों पर बच्चे और युवा आनंद लेते दिखाई दिए। श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में ट्रैक्टर-ट्राली भैंसा-बुग्गी आदि वाहनों से गंगा घाट की ओर पहुंच रहे हैं। हर कोई गंगा के दर्शन कर पुण्य लाभ की कामना कर रहा है।मेले में लगी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ रही। वहीं फिरकी, गुब्बारे, पपीहा और बांसुरी बेचने वाले फेरी वालों के आसपास बच्चों की भीड़ लगी रही। चाट-पकौड़ी और खानपान की दुकानों पर भी खूब रौनक दिखाई दी। शहरों और गांवों से आए श्रद्धालु परिवारों के साथ अपने डेरे लगाकर मेले में ठहरे हुए हैं।मेले का एक खास आकर्षण वर्षों बाद मिलने वाले रिश्तेदार और पुराने मित्र भी हैं। श्रद्धालु एक-दूसरे को अपने डेरों पर आमंत्रित कर मेहमाननवाजी कर रहे हैं। इससे मेले में धार्मिक आस्था के साथ मेल-मिलाप और आपसी सौहार्द का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।आज शाम होगा दीपदान, जगमगाएंगे घाटकार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर सोमवार शाम श्रद्धालु अपने पूर्वजों की स्मृति में गंगा में दीपदान करेंगे। दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ श्रद्धालु गंगा में दीप प्रवाहित करेंगे। श्रद्धालुओं की आस्था के दीपों से गंगा तट जगमगा उठेगा। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान होगा।