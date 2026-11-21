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हस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा रेती पर इन दिनों पांच दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। यह स्थान वैराग्य, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र बन गया है। यह अनुष्ठान आत्म-शुद्धि, संयम और आंतरिक शांति का मार्ग है।कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल्पवास के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद उनकी आस्था अडिग है। गंगा तट पर तंबुओं की यह अस्थायी नगरी सनातन संस्कृति के अनुशासन को दर्शाती है। पांच दिनों तक श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं। बर्फीली हवाओं के बीच हर-हर गंगे के जयकारे के साथ डुबकी लगाते हैं। इसके बाद पूजा-पाठ और मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू होता है। तट पर जलते दीप और हवन की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही है।इस पांच दिवसीय साधना काल में श्रद्धालुओं की दिनचर्या बेहद अनुशासित और सात्विक है। वे तंबुओं में निवास कर जमीन पर शयन करते हैं और दिन में एक-दो बार सात्विक भोजन लेते हैं। अधिकांश समय जप, ध्यान, सत्संग और कथा-कीर्तन में व्यतीत होता है। मोबाइल और भौतिक सुख-सुविधाओं से दूर रहकर वे केवल ईश्वर आराधना में लीन हैं। शाम को गंगा घाट हजारों दीपों से जगमगाता है, जहां आरती के बाद श्रद्धालु दीन-दुखियों को दान करते हैं।