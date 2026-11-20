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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। एएस इंटर कॉलेज में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के तहत एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें करीब 3000 छात्र-छात्राओं ने मानव शृंखला बनाई। उन्होंने मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरुकता का संदेश दिया।मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार और अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजयवर्धन तोमर का विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। मुख्य विकास अधिकारी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे पंजीकरण कराएं। साथ ही अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। विजयवर्धन तोमर ने फॉर्म-6, 7 और 8 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा जाता है। नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है।कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने मतदाता जागरुकता से जुड़े पोस्टर, स्लोगन और रंगोली प्रस्तुत की। वाद-विवाद प्रतियोगिता में युवाओं की भूमिका और मतदान के महत्व पर विचार रखे गए। प्रतियोगिता का संयोजन कैप और अलशिफा ने किया। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने अतिथियों का आभार जताया।