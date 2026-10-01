Meerut News: लखीपुरा में 19 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी, रिपोर्ट दर्ज

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मेरठ। जनपद में अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में विजिलेंस और विद्युत विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। विजिलेंस प्रभारी मेरठ नगर सलीम खान के नेतृत्व में ऊर्जा निगम की टीम ने थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मोहल्ला लखीपुरा में छाता मारकर 19 किलोवाट की बड़े पैमाने पर की जा रही बिजली चोरी पकड़ी है।कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि मोहल्ला लखीपुरा निवासी मोहम्मद अतीक द्वारा बड़े स्तर पर कटिया डालकर अवैध तरीके से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। आरोपी इस चोरी की बिजली का इस्तेमाल ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाने और भारी घरेलू भार खींचने के लिए कर रहा था। विजिलेंस टीम ने मौके से बिजली चोरी में प्रयुक्त उपकरण और अवैध केबल जब्त कर लिए हैं। विजिलेंस प्रभारी सलीम खान ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अतीक के खिलाफ विद्युत अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थाना लिसाड़ी गेट में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।