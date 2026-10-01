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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   1.85 lakh withdrawn from account after mobile was lost.

Meerut News: मोबाइल खोने के बाद खाते से निकले 1.85 लाख रुपये

Thu, 01 Oct 2026 09:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:56 PM IST
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1.85 lakh withdrawn from account after mobile was lost.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी संतोष कुमार गुप्ता का मोबाइल 20 सितंबर को लोहियानगर मंडी में सब्जी खरीदने के दौरान गुम हो गया था। उन्होंने उसी दिन सिम बंद कराकर नया सिम ले लिया, लेकिन अगले ही दिन उनके बैंक खाते से नौ ट्रांजेक्शन के जरिये 1.85 लाख रुपये निकाल लिए गए। खाते से रकम कटने के मैसेज मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। उन्होंने नौचंदी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर रकम वापस कराने की मांग की है।

शास्त्रीनगर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि वह उक्त बैंक खाते से पेटीएम के माध्यम से यूपीआई का इस्तेमाल करते थे। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल का इस्तेमाल कर यूपीआई के जरिये रकम निकाल ली। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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