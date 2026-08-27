Meerut News: ई-रिक्शा की टक्कर से डेढ़ साल के मासूम की मौत, पिता गंभीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

सरधना। मेरठ-सरधना मार्ग पर महावीर यूनिवर्सिटी पोहल्ली के पास बृहस्पतिवार दोपहर ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे में उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया।सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बा निवासी जाकिर मजदूरी करता है। बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे वह पत्नी तबस्सुम और डेढ़ वर्षीय पुत्र हारिस के साथ बाइक द्वारा मेरठ से हर्रा लौट रहा था। महावीर यूनिवर्सिटी के पास गांव पोहल्ली के निकट पीछे से आए ई-रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार पिता-पुत्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए कंकरखेड़ा स्थित दीवान अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने बच्चे हारिस को मृत घोषित कर दिया। जाकिर का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ई-रिक्शा चालक गुड्डू निवासी मोहल्ला भाटवाड़ा, सरधना की पहचान कर ली गई है। सीओ आशुतोष कुमार कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।