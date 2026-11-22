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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के मऊखास गांव में एक पशुपालक के घेर से 15 बकरी और दो बकरे चोरी हो गए। चोरों ने 19 अक्तूबर की रात करीब ढाई बजे वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।गांव मऊखास निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनका परिवार भेड़-बकरी पालन का काम करता है। 19 अक्तूबर की रात उनके पिता घेर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर दीवार फांदकर घेर में घुस आए। चोरों ने अंदर के दरवाजों के ताले तोड़े और वे 15 बकरी और 2 बकरे गाड़ी में लादकर ले गए। पीड़ित ने 112 पीआरवी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।अशोक कुमार ने बताया कि इससे पहले भी उनकी पांच बार बकरियां चोरी हो चुकी हैं। लगातार हो रही घटनाओं से पशुपालक परिवार परेशान है। अशोक एक माह से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे। काफी मिन्नत करने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज हुई है।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच जा रही है।