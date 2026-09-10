Mau News: 14 सितंबर तक चलेगी भागवत कथा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:50 PM IST
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बड़राव ब्लॉक के मुहम्मदाबाद सिपाह गांव में मंगलवार से शुरू हुई श्रीमद्भागवत कथा 14 सितंबर तक चलेगी। कथा के शुभारंभ से गांव का माहौल भक्तिमय हो गया है। वृंदावन धाम से आए राष्ट्रीय युवा विकास आचार्य शुभम, रामानुज वैष्णवाचार्य महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के साथ भक्ति, धर्म और सदाचार से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है।
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