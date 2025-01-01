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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Floodwaters enter homes in Kunwarpurwa; challenge to save grain and fodder.

Mau News: कुंवरपुरवा में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, अनाज-चारा बचाने की चुनौती

Fri, 11 Sep 2026 12:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:16 AM IST
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Floodwaters enter homes in Kunwarpurwa; challenge to save grain and fodder.
मधुबन के ग्राम पंचायत कुंवरपुरवा में पहुंचा सरयू नदी के पानी से ​घिरा घर । संवाद
मधुबन तहसील के कुंवरपुरवा गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। करीब एक सप्ताह से जलस्तर बढ़ने के कारण अब बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है। लोग अनाज, भूसा और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। आनंद यादव, दुखन्ति राजभर, हरजीत राजभर, शिव यादव, प्रेमचंद यादव, रमेश राजभर और हरिन्द गोंड ने बताया कि लगातार पानी बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है। इससे घरेलू सामान सुरक्षित रखने के साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना भी चुनौती बन गया है। पशुपालकों को पशुओं को सुरक्षित रखने में भी दिक्कत हो रही है।
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घर में पानी घुसने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हैं। ग्रामीणों को आने-जाने के साथ बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। उन्होंने प्रशासन से समय रहते सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के साथ पशुओं के लिए चारे और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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