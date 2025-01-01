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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   The Madhuban Tehsildar inspected flood-affected areas and arranged for boats.

Mau News: मधुबन तहसीलदार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, नाव की व्यवस्था

Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
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The Madhuban Tehsildar inspected flood-affected areas and arranged for boats.
मधुबन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते  तहसीलदार अशोक कुमार ।संवाद
मधुबन तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को तहसीलदार अशोक कुमार कुशवाहा ने खैरा, पब्बर का पूरा, सुन्नर का पूरा और विशुनपुरा सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं जानीं। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने आवागमन में हो रही परेशानी बताते हुए नाव की व्यवस्था कराने की मांग की। तहसीलदार ने तत्काल प्रभावित क्षेत्र में नाव उपलब्ध कराई। इससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिली। इस दौरान दुबारी के ग्राम प्रधान सपन कनौजिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

मधुबन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते  तहसीलदार अशोक कुमार ।संवाद

मधुबन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते  तहसीलदार अशोक कुमार ।संवाद

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