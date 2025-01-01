Mau News: मधुबन तहसीलदार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, नाव की व्यवस्था
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
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मधुबन तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को तहसीलदार अशोक कुमार कुशवाहा ने खैरा, पब्बर का पूरा, सुन्नर का पूरा और विशुनपुरा सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं जानीं। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने आवागमन में हो रही परेशानी बताते हुए नाव की व्यवस्था कराने की मांग की। तहसीलदार ने तत्काल प्रभावित क्षेत्र में नाव उपलब्ध कराई। इससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिली। इस दौरान दुबारी के ग्राम प्रधान सपन कनौजिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
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