Mau News: झाड़ियों से पटा जमालपुर-तिलई बुजुर्ग मार्ग, हादसों का भय

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गांव निवासी राम शरीख राजभर, हंसराज चौहान, हरिओम मौर्य आदि ने बताया कि झाड़ियों की सफाई के लिए सक्षम अधिकारियों को कई बार शिकायती पत्र दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खंड विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कराकर जनहित में शीघ्र समाधान कराया जाएगा।

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घोसी ब्लॉक क्षेत्र में जमालपुर-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से तिलई बुजुर्ग गांव स्थित शिव मंदिर तक जाने वाले खड़ंजा मार्ग की दोनों पटरियों पर घनी झाड़ियां उग आई हैं। सड़क तक फैली झाड़ियों से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। शाम ढलने के बाद राहगीरों के लिए इस रास्ते से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। झाड़ियों के कारण तीन और चार पहिया वाहनों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है।