खेल प्रतियोगिता : सिटिंग बॉल थ्रो में अमृता और आकाश ने बाजी मारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिटिंग बॉल थ्रो, ब्रॉड जंप और फ्रॉग जंप में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिटिंग बॉल थ्रो के महिला वर्ग में अमृता ने प्रथम, रंजन राजभर ने द्वितीय और अर्जिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में आकाश कुमार प्रथम, प्रिंस कुमार सिन्हा द्वितीय और अविनाश तृतीय रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रतियोगिताओं में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।ब्रॉड जंप के महिला वर्ग में बबली चौहान ने पहला, अमृता ने दूसरा और नेहा चौहान ने तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में पवन यादव प्रथम, अमन चौहान द्वितीय और आशीष चौहान तृतीय स्थान पर रहे।फ्रॉग जंप के महिला वर्ग में बबली चौहान ने प्रथम, खुशी यादव ने द्वितीय और स्मिता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में पवन यादव प्रथम, अमन चौहान द्वितीय और आकाश कुमार तृतीय रहे।