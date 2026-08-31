मऊ: डीएम सर! स्कूल जाते समय लगती है चोट, ड्रेस भी हो जाती है गंदी, सात साल की बच्ची ने डीएम से की शिकायत
मऊ जिले में नगर पालिका के वार्ड 17 के बदहाल सड़क को लेकर सात साल की समरा नाज ने डीएम की शिकायत की। कहा कि डीएम सर स्कूल जाते समय चोट लगती है और ड्रेस भी हो गंदी जाती है।
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मऊ में विकास का दावा करने वाली नगर पालिका के विकास की पोल उस समय खुल गई। जब सात वर्ष की समरा नाज जो कि बदहाल सड़क की समस्या को लेकर सोमवार को डीएम आनंद वर्धन से इस संबंध में शिकायत की। पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने जिलाधिकारी से खराब सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर मासूम बच्ची की फरियाद को लेकर डीएम ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में सुधार का निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिया।
शिकायतकर्ता समरा नाज ने बताया कि स्कूल जाते समय रास्ता बेहद खराब होने के कारण उसे आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। खराब सड़क के चलते कई बार उसे चोट भी लग जाती है। वहीं, रास्ते की स्थिति के कारण उसकी स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिसके चलते उसे स्कूल में डांट सुननी पड़ती है।
छात्रा ने डीएम आनंद वर्धन के सवाल पर बताया कि वह ऑटो से स्कूल जाती है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण रास्ते में काफी परेशानी होती है। बच्ची ने डीएम से जल्द से जल्द सड़क ठीक कराने की अपील की। छात्रा की शिकायत को डीएम ने बेहद गंभीरता से सुनी। उन्होंने समरा नाज से उसकी समस्या के बारे में जानकारी ली और तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया। डीएम ने कहा कि बच्ची की शिकायत के आधार पर सड़क की स्थिति की जांच कराई जाएगी।
जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने मीडिया को बताया कि सुबह एक सात वर्षीय बच्ची समरा नाज, जो कक्षा एक में पढ़ती है, सड़क निर्माण को लेकर फरियाद लेकर उनके पास आई थी। उन्होंने बताया कि बच्ची वार्ड संख्या 17 की रहने वाली है और स्कूल जाने वाले रास्ते में करीब 25 मीटर का कच्चा एवं खराब मार्ग है, जिसे मरम्मत की आवश्यकता है।इस संबंध में डीएम आनंद वर्धन ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सड़क की स्थिति को तुरंत चेक कराया जाएगा। जांच के बाद जो भी आवश्यक समाधान होगा, उसे शीघ्रता से कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।