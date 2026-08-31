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स्वास्थ्य मेला : 1,709 मरीज में से 600 वायरल संक्रमण से पीड़ित

Mon, 31 Aug 2026 01:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:37 AM IST
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Health Fair: Out of 1,709 patients, 600 suffering from viral infection.
खुरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएम जन आरोग्य मेले में मरीज को देखते चिकित्सक डॉ कमलेश गुप्
मऊ। मौसम में बदलाव के बावजूद वायरल मरीजों की संख्या में कमी नहीं दिख रही है। रविवार को 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित स्वास्थ्य मेले में 1,709 मरीज पहुंचे। इनमें करीब 600 मरीज वायरल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं, पिछले रविवार को आयोजित मेले में 2,034 मरीजों में 500 वायरल संक्रमण से प्रभावित थे।
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सीएमओ डॉ. पंकज कुमार राय ने बताया कि रविवार को सुबह से दोपहर दो बजे तक चले स्वास्थ्य मेले में 768 पुरुष, 758 महिलाएं और 183 बच्चों का इलाज किया गया। जांच में 37 मरीजों की स्थिति गंभीर मिलने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को वायरल मरीजों की संख्या करीब 600 रही।
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इसके बाद चर्म रोग से संबंधित खुजली और दाद के मरीज रहे। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ और शुगर के मरीज भी उपचार के लिए पहुंचे। सीएमओ ने बताया कि मेले में सबसे अधिक 175 मरीज चिरैयाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखे गए, जबकि सबसे कम 11 मरीज तिघरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखे गए।
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