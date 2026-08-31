स्वास्थ्य मेला : 1,709 मरीज में से 600 वायरल संक्रमण से पीड़ित

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सीएमओ डॉ. पंकज कुमार राय ने बताया कि रविवार को सुबह से दोपहर दो बजे तक चले स्वास्थ्य मेले में 768 पुरुष, 758 महिलाएं और 183 बच्चों का इलाज किया गया। जांच में 37 मरीजों की स्थिति गंभीर मिलने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को वायरल मरीजों की संख्या करीब 600 रही।इसके बाद चर्म रोग से संबंधित खुजली और दाद के मरीज रहे। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ और शुगर के मरीज भी उपचार के लिए पहुंचे। सीएमओ ने बताया कि मेले में सबसे अधिक 175 मरीज चिरैयाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखे गए, जबकि सबसे कम 11 मरीज तिघरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखे गए।