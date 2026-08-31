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Mau News: पत्नी की रील बनाने से परेशान पति बोला- इंस्टाग्राम छोड़ो, तभी साथ रहूंगा

Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
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Husband fed up with wife making Reels says: "Quit Instagram, or else I won't live with you."
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला ए​च्छिक ब्यूरो में आए मामले की सुनवाई करते सदस्य। संवाद
मऊ। सोशल मीडिया की बढ़ती लत अब वैवाहिक रिश्तों में भी तनाव की वजह बनने लगी है। रविवार को परिवार परामर्श की बैठक में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पत्नी की इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आदत से परेशान पति ने साथ रहने के लिए शर्त रख दी। युवक ने परामर्श के सदस्यों से साफ कहा कि वह पत्नी के साथ तभी रहने को तैयार है, जब वह इंस्टाग्राम चलाना और रील बनाना छोड़ दे। 20 मिनट की काउंसिलिंग के बाद भी दोनों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद सदस्यों ने दोनों को न्यायालय जाने की सलाह देते हुए फाइल बंद कर दी।
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युवक पत्नी से अलग होने की शिकायत लेकर परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा था। उसने बताया कि पत्नी हर समय इंस्टाग्राम पर रील बनाने में लगी रहती है। जब वह इस आदत को लेकर पत्नी को समझाने या टोकने का प्रयास करता है तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। युवक ने परामर्श सदस्यों के सामने कहा कि वह इस स्थिति से परेशान है और अब पत्नी के साथ तभी रहने को तैयार होगा, जब वह इंस्टाग्राम पर रील बनाना छोड़ दे।
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पत्नी ने रील छोड़ने से किया इन्कार
परामर्श के दौरान सदस्यों ने महिला को भी पति की शिकायत को समझते हुए रील बनाने की आदत छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उसने इससे साफ इन्कार कर दिया। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन करीब 20 मिनट की काउंसिलिंग के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका। अंततः दोनों को न्यायालय जाने की सलाह देकर मामले की फाइल बंद कर दी गई।
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43 मामलों में 19 का हुआ निस्तारण
परिवार परामर्श की बैठक रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक चली। इसमें कुल 43 मामले पेश किए गए, जिनमें 19 का निस्तारण किया गया। नौ दंपतियों ने आपसी गिले-शिकवे भुलाकर फिर से साथ रहने की सहमति जताई। वहीं, दोनों पक्षों के सहयोग न करने पर आठ फाइलें बंद करनी पड़ीं। एक मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में पदाधिकारी अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस और मौलवी अरशद ने मामलों की काउंसिलिंग कर निस्तारण किया।
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