Mau News: दो दिन में दूसरी मुठभेड़, महिला से चेन लूटने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हरदौल गांव निवासी सूरज कुमार ने 24 अगस्त की सुबह गोफा गांव निवासी चंद्रमती देवी के गले से सोने की चेन लूट ली थी। रोज की तरह चंद्रमती देवी सुबह टहलने निकली थीं। थकान होने पर वह गोफा शिवमंदिर के पास बैठी थीं। इसी दौरान बाइक से पहुंचे सूरज ने उन्हें डराकर गले से चेन उतार ली और फरार हो गया। ग्रामीणों के पहुंचने तक बदमाश मौके से निकल चुका था। घटना के बाद चंद्रमती देवी के बेटे धनंजय यादव की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। शनिवार सुबह गोफा पुलिया के पास पुलिस ने उसे घेर लिया।कई थानों में दर्ज हैं मुकदमेपुलिस के अनुसार पूछताछ में सूरज ने चेन लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ दोहरीघाट थाने में गैंगस्टर एक्ट समेत चार मामले दर्ज हैं। इसके अलावा घोसी कोतवाली में दो और चिरैयाकोट थाने में एक मुकदमा दर्ज है। घटना में प्रयुक्त बाइक को सीज कर कोतवाली में खड़ा करा दिया है।24 अगस्त की सुबह बदमाश ने वृद्ध महिला के गले से चेन लूटने की घटना को अंजाम दिया था। गोफा पुलिया के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके खिलाफ गैंगस्टर सहित कई संगीन अपराधों में प्राथमिकी दर्ज है।— जितेन्द्र कुमार सिंह, सीओ, घोसी