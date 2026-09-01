Mau News: पुरवा चेरुइया में जिम्मेदारों की अनदेखी से नराज ग्रामीण खुद बनाने लगे सड़क

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ग्रामीणों का कहना है कि खड़ंजा मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है। बारिश के दौरान स्थिति और बदतर हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मार्ग की मरम्मत के लिए ग्राम प्रधान को कई बार सूचना देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।इसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं आगे बढ़कर श्रमदान से मार्ग की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के अनुसार, नागा यादव के घर से रामअवध के घर तक खड़ंजा मार्ग की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसमें चंद्रभान यादव, सुरेश यादव, रामाशीष यादव, स्वामीनाथ यादव, पंकज यादव, संजय यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदारों को कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद मार्ग की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव के अन्य खराब मार्गों का भी निरीक्षण कराकर उनकी मरम्मत कराने की मांग की है।