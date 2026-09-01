Mau News: राहुल गांधी पर प्राथमिकी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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जिला कांग्रेस कमेटी मऊ के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मऊ रोडवेज पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा का पुतला फूंकने के साथ सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि दलित और वंचित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के रैली स्थल का शुद्धिकरण कराया जाना भाजपा की छुआछूत और सामाजिक भेदभाव वाली मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को देश के सामने रखा तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमे का सहारा लिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मुकदमे और एफआईआर कराकर राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। यह लड़ाई केवल राहुल गांधी की नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और देश के हर नागरिक के सम्मान की है।विरोध प्रदर्शन के दौरान उदय प्रताप राय, रामजपित पांडेय, सलमान जमशेद, रमेश यादव, मनोज गिहार, फ़हद क़ादिर, हफीजुर्रहमान, सावंत सिंह, महक पांडेय, रमन पांडेय, संजय चौहान, अजय कुमार पांडेय और सरोज पांडेय मौजूद रहे।