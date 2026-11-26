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धार्मिक माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और देश व समाज की तरक्की, शांति तथा खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इज्तिमा के दौरान उलेमाओं ने विभिन्न धार्मिक विषयों पर तकरीरें कीं।उन्होंने लोगों को नेक रास्ते पर चलने, बुराइयों से दूर रहने और समाज में अच्छे कार्य करने की सीख दी। वक्ताओं ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए तथा नफरत व भेदभाव को दूर कर आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। साथ ही युवाओं से शिक्षा, अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई।