Mau News: सड़क और नाली पर अतिक्रमण करने वाले 200 लोगों को नोटिस

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सभी को एक सप्ताह के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। नगर पंचायत की ओर से जारी नोटिस में सड़क की पटरी के साथ सार्वजनिक नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, नाली के ऊपर किए गए निर्माण और अन्य अतिक्रमण से जल निकासी बाधित होती है। वहीं, सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित होने के साथ जाम की स्थिति भी बनती है।नोटिस में चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पंचायत नियमानुसार कार्रवाई करेगी।अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी डॉ. छोटे लाल तिवारी ने बताया कि सड़क और नाली पर अतिक्रमण से आम लोगों को परेशानी हो रही है। संबंधित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।