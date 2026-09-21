यूपी: दहेज में फॉर्च्यूनर नहीं मिली तो विवाहिता को पीटा, गर्भपात कराने का बनाया दबाव; घर से निकाला

दहेज में विवाहिता को फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए प्रताड़ित करने, जान से मारने की कोशिश के मामले में पुलिस ने असरफी नगर, फेज मढ़ाव निवासी अंजली पाठक की तहरीर पर पति दिग्विजय पांडेय और ननद चंद्रमा पांडेय के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

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पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार अंजली की शादी 18 फरवरी 2022 को गोरखपुर निवासी दिग्विजय पांडेय से से हुई। मायके से दो लाख रुपये, गृहस्थी का सामान और सोने के आभूषण दिए गए थे, इसके बावजूद पति, सास, ससुर और ननद उसे नकदी और फॉर्च्यूनर की मांग करते और इनकार करने पर प्रताड़ित करते थे।आरोप है कि एक बार पति मायके पहुंचा और दरवाजा पीटकर घर में घुस आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़कर टूटे हुए कांच से हमला करने की कोशिश की। आरोप है कि गर्भवती होने की जानकारी देने पर पति ने गर्भपात कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट की और कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खिलाने का प्रयास किया।पांच माह पूर्व उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल पहुंचे पति, सास और ससुर ने बच्चे को अपना मानने से इन्कार करते हुए उसके चरित्र पर आरोप लगाए और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।