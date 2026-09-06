Mau News: तेज हवा और गरज-चमक के साथ एक घंटे तक रुक-रुक कर 16.50 मिमी हुई बारिश

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शनिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह 10 बजे से ही बूंदाबांदी होती रही। सुबह लगभग 11.30 बजे बारिश शुरू हो गई। इसके बाद तेज हवा के साथ बारिश रुक-रुक होती रही। बारिश से गाजीपुर तिराहा, पावरहाउस कॉलोनी, रघुनाथपुरा, भीटी, सहादतपुरा, निषाद नगर, निजामुद्दीनपुरा, जीवन राम इंटर कॉलेज छात्रावास परिसर, मुंशीपुरा सहित निचले इलाकों में जलभराव हो गया। इससे लोगों को गंदे पानी से होकर आना-जाना पड़ रहा था।शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। शनिवार को आर्द्रता 86 प्रतिशत रही और हवा छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को हुई बारिश धान की फसल के लिए लाभकारी साबित होगी। किसानों को फसल की नियमित निगरानी करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि अत्यधिक नमी या जलभराव की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।बिजली गिरने से छह घरों के उपकरण जले, हादसा टलामऊ। घोसी नगर के कस्बा खास में शुक्रवार की रात तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से छह घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अनुपम श्रीवास्तव और रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि सोलर पैनल, इनवर्टर, बल्ब और पंखे सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। यश वर्मा और संतोष वर्मा के घरों के पंखे भी जल गए। इसके अलावा मोहल्ले के अन्य कई लोगों के घरों में भी पंखे, बल्ब और अन्य विद्युत उपकरण खराब हो गए। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बिजली गिरने से हुए नुकसान की जानकारी मिली है। संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई एवं नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से बारिश और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की।