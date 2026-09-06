Mau News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पत्नी के नाम 93.53 लाख का मकान कुर्क

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लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर 3.78 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में मसूद अख्तर के खिलाफ घोसी कोतवाली में दो और लखनऊ में एक प्राथमिकी दर्ज है। तीनों मामले में विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था, जो विचाराधीन है। छह महीने पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।घोसी के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह द्वारा की गई विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान सामने आया कि आरोपी ने कथित अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी के नाम संपत्ति बनाई थी।उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में घोसी कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार घोसी अनीश सिंह समेत पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।