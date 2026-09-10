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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Hindi Bhavan's Durga Puja pandal to be themed around education and the future.

Mau News: शिक्षा और भविष्य की थीम पर सजेगा हिंदी भवन का दुर्गा पूजा पंडाल

Thu, 10 Sep 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:10 AM IST
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Hindi Bhavan's Durga Puja pandal to be themed around education and the future.
नगर के हिंदी भवन में बुधवार को दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। इसमें समिति के 55वें आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई।
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समिति के महामंत्री विजय बरनवाल ने बताया कि इस वर्ष पूजा पंडाल की संरचना ‘शिक्षा एवं भविष्य’ की अवधारणा पर केंद्रित रहेगी। आयोजन को सामाजिक और जनहितकारी स्वरूप देने के लिए भी नई पहल की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि हिंदी भवन समिति वर्ष 1972 से लगातार मां दुर्गा की स्थापना करती आ रही है। इस बार 55वां आयोजन होगा। पदाधिकारियों ने कहा कि महासमिति और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों व निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोजन से जुड़ी जानकारियां समय-समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जाएंगी।

बैठक में कोषाध्यक्ष विष्णु बरनवाल, विशाल बरनवाल, बृजेश वर्मा, रितेश जायसवाल, संतोष जायसवाल, अंकुर बरनवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी सौरभ बरनवाल ने आगामी तैयारियों की जानकारी दी।
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