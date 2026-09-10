Mau News: देवारा क्षेत्र में फैलने लगा बाढ़ का पानी, जहरीले सांपों का बढ़ा खतरा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:50 AM IST
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सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से देवारा क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी गांवों और आसपास के इलाकों में फैलने से जहरीले सांपों के निकलने का खतरा भी बढ़ गया है। बुधवार को परासिया हाहा नाला रेगुलेटर पर नदी का जलस्तर 66.28 मीटर दर्ज किया गया। ग्रामीणों के अनुसार, बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंच रहे हैं। इससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि सांप के काटने पर उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर जाना पड़ता है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-स्नेक वेनम (एंटी-स्नेक वेनम) उपलब्ध कराने की मांग उठ रही है। क्षेत्र के अनिल सिंह, हरकेश यादव, महेंद्र सिंह और गौतम सिंह ने कहा कि बाढ़ के दौरान सांपों के निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के साथ एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध कराने की मांग की है।
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