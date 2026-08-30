Mau News: लाइनमैन की मौत के आरोप में एसएसओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि युसुफाबाद मोहल्ला निवासी सरफराज अंसारी की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तहरीर के अनुसार उनका बेटा तारिक अंसारी काफी समय से विद्युत उपकेंद्र पर संविदाकर्मी सोनू खां और दिनेश यादव के साथ रहकर क्षेत्र में बिजली से जुड़े कार्य करता था।शुक्रवार शाम करीब चार बजे सोनू खां ने शटडाउन लिया था। इसके बाद उनके कहने पर तारिक ट्रांसफाॅर्मर की मरम्मत करने के लिए उस पर चढ़ा। उस समय विद्युत उपकेंद्र पर एसएसओ रवि चौहान की ड्यूटी थी। आरोप है कि तारिक ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था, तभी बिजली आपूर्ति चालू कर दी गई। करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।पिता की तहरीर के आधार पर एसएसओ रवि चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।-विजय प्रकाश मौर्य, थानाध्यक्ष