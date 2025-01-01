Mau News: इलेवन स्टार्स ने किंग्स इलेवन लीजेंड्स को 23 रन से हराया

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किंग्स इलेवन लीजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी इलेवन स्टार्स की शुरुआत अच्छी रही। प्रभु के 60, आर.पी. यादव के 50, शिशिर के 20 और सुमित के 13 रन की बदौलत टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 160 रन बनाए। किंग्स इलेवन की ओर से चंदन, चंदन सिंह, दुर्गेश और ओंकार ने एक-एक विकेट लिया।161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन लीजेंड्स की टीम 20 ओवर में छह विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। अश्वनी ने 71 रन की जुझारू पारी खेली। अमन ने 16, रितेश ने 15 और अभिनव ने 12 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।इलेवन स्टार्स की ओर से आर.पी. यादव ने तीन विकेट लिए, जबकि शिशिर और धीरज को एक-एक सफलता मिली। मैच में अंपायरिंग राहुल और विपिन ने की, जबकि प्रवीण ने स्कोरर की भूमिका निभाई।