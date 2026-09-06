Mau News: ऑॅटो के ऊपर बेंच रखकर जा रहे चालक की करंट से मौत

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थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रानीपुर थाना क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी राजेश चौहान (45) पुत्र राजेंद्र चौहान के रूप में हुई। वह माल ढोने वाला ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। बताया जाता है कि शनिवार को राजेश ऑटो पर बेंच लादकर जा रहा था। मनीकपुरवां गांव के पास सड़क किनारे बिजली का तार ऑटो पर लदी बेंच से छू गया। तार के संपर्क में आते ही ऑटो में करंट उतर गया। गंभीर रूप से झुलसने से राजेशकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार को सूचना भी दे दी गई है। संवाद