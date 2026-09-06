Mau News: नाले पर अतिक्रमण करने वाले 20 लोगों को नोटिस

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इससे नगर में जलभराव और आवागमन की समस्या के साथ बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। अतिक्रमण और मलबा हटाकर कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बिना अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूलने के साथ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिशासी अधिकारी डॉ. सीएल तिवारी ने बताया कि नोटिस की प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी सदर और कोपागंज थानाध्यक्ष को भी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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कोपागंज। सार्वजनिक नाले पर मकान और दुकान बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोपागंज नगर पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पंचायत की ओर से शनिवार को 20 लोगों को नोटिस जारी कर तत्काल अतिक्रमण और मलबा हटाने का निर्देश दिया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक नाले के ऊपर निर्माण से जल निकासी बाधित हो रही है।