फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Cardholders reached the tehsil after failing to receive rations despite providing their thumbprint.

Mau News: अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं मिला राशन, तहसील पहुंचे कार्डधारक

Fri, 04 Sep 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Cardholders reached the tehsil after failing to receive rations despite providing their thumbprint.
घोसी में नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव को शिकायती पत्र सौंपते राशन कार्ड धारक।संवाद
मऊ। घोसी के बड़रांव की ग्राम सभा रजपुरा में राशन वितरण को लेकर विवाद सामने आया है। कोटेदार पर लाभार्थियों का अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं देने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों राशन कार्डधारक गुरुवार को घोसी तहसील पहुंचे।
विज्ञापन

उन्होंने नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। राशन कार्डधारकों का आरोप है कि कोटेदार ने 10 अगस्त को लाभार्थियों का अंगूठा लगवा लिया, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया। अगले दिन राशन देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी जब लाभार्थी राशन लेने पहुंचे तो उन्हें खाद्यान्न नहीं मिला। कार्डधारकों का यह भी आरोप है कि उन्हें पिछले दो माह का राशन भी नहीं दिया गया है।
विज्ञापन

राशन कार्डधारकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र लाभार्थियों को उनका बकाया राशन दिलाने तथा आरोप सही पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव ने शिकायत पत्र प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता गिरजा, चंद्रा, आशा, उर्मिला, केशरी, कतौली, संगीता, अनिता, सुमन, देवंती, निरंजन, बंशराज सोनकर, मीना, शकुंतला और गुड्डी आदि कार्डधारक रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed