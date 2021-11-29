Mau News: 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान, तैयारियों पर बैठक

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मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के मध्य जनपद में चलेगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही, प्रत्येक नागरिक को ‘विकसित भारत2047’ के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है। बैठक में विद्यालयों के प्रबंधक, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का आह्वान किया।बैठक में अभियान के सफल आयोजन और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। जनभागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों, उद्यमियों और स्कूल प्रबंधकों से भी कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य देव भास्कर तिवारी और डॉक्टर संजय सिंह सहित अन्य लोग बैठक में मौजूद रहे।