Mau News: बलिया वॉरियर्स ने गाजीपुर विजार्ड को हराया, आलोक बने मैन ऑफ द मैच

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इस मैच में बलिया वॉरियर्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर विजार्ड को 52 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। बलिया के शानदार हरफनमौला खिलाड़ी आलोक को उनके बेहतरीन प्रदर्शन (3 विकेट और 4 रन) के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।मैच की शुरुआत बलिया वॉरियर्स के टॉस जीतने के साथ हुई। कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।टीम की तरफ से पीयूष पांडेय ने सर्वाधिक 48 रन और पुष्पेंद्र ने 44 रनों की शानदार पारी खेली। इनके अलावा अग्निवेश ने 23, अजय कुमार ने 20 और भोला ने 18 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिए। गाजीपुर विजार्ड की ओर से गेंदबाजी करते हुए अखिलेश और रोहित ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि सत्यप्रकाश, गौरव और सुनील के खाते में एक-एक विकेट आया।183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाजीपुर विजार्ड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 19.1 ओवरों में महज 130 रनों पर ऑलआउट हो गई। गाजीपुर की तरफ से मृत्युंजय पांडे ने अकेले संघर्ष करते हुए 78 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और प्रतीक ने 17 रन बनाए।इन दोनों के अलावा टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। बलिया वॉरियर्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने गाजीपुर के बल्लेबाज बेबस नजर आए।बलिया की तरफ से आलोक और ज्ञानचंद चौहान ने घातक गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट हासिल किए। वहीं, भोला ने दो और अग्निवेश ने एक विकेट चटकाकर गाजीपुर की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में अंपायर की भूमिका अभय भारती और आलोक कुमार ने निभाई, जबकि स्कोरिंग की जिम्मेदारी अभिषेक मौर्य ने संभाली।