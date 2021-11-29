Mau News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:52 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कहिनौर चट्टी के पास से शनिवार सुबह पुलिस ने राज पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र के गांई गांव निवासी राज पासवान पर सरायलखंसी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
विज्ञापन