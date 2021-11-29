Mau News: आज से शुरू होगा नौ दिवसीय शारदीय नवरात्र, तैयारियां पूरी

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जिले के प्रमुख देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।नगर क्षेत्र के शीतला माता धाम, वनदेवी मंदिर, मां कोयल मर्याद भवानी मंदिर, निधियांव स्थित अष्टभुजी मंदिर, फातिमा तिराहा स्थित मां दुर्गा मंदिर और रोडवेज परिसर स्थित दुर्गा मंदिर सहित ग्रामीण अंचलों के प्रमुख देवी मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट का काम पूरा कर लिया गया है। मंदिरों की आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है।वहीं, भक्तों ने पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। जिले में कुल 357 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें शहर कोतवाली क्षेत्र के 28 पंडाल शामिल हैं। मुहम्मदाबाद गोहना निवासी पं. वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रतिपदा तिथि 10 अक्तूबर की रात 9:19 बजे से शुरू होकर 11 अक्तूबर की रात 9:30 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर रविवार को नवरात्र का पहला दिन होगा। घरों में कलश स्थापना के लिए सुबह 11:20 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक शुभ मुहूर्त है।