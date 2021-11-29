Mau News: मुकुट पूजा के साथ रामलीला शुरू

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नगर में शनिवार को मुकुट पूजा के साथ रामलीला शुरू हो गई। इसके बाद कलाकारों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। समापन के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी की आरती उतारी गई। उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। समिति के अध्यक्ष नन्दलाल गुप्ता ने बताया कि इस बार रामलीला का मंचन वृंदावन के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान अशोक उमर वैश्य, महामंत्री अवधेश उमर वैश्य, संयुक्त मंत्री अश्वनी साहू, छेदीलाल साहू, लोकेश सेठ, जय कुमार, हरिमोहन, मनोज आदि मौजूद रहे।