अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला : ज्ञानेंद्र

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कहा कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र पुनर्निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और नेतृत्व क्षमता विकसित की जाती है।अभ्यास वर्ग का शुभारंभ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह, तहसील प्रमुख डॉ. बृजेश गिरी, जिला संयोजक अविनाश गुप्ता और जिला संगठन मंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह किया। चार सत्रों में चले इस अभ्यास वर्ग में प्रथम सत्र सैद्धांतिक भूमिका, द्वितीय सत्र कार्यपद्धति, तृतीय सत्र परिसर कार्य और चतुर्थ सत्र सदस्यता एवं इकाई पुनर्गठन पर केंद्रित रहा।राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा के अनुरूप निरंतर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। प्रांत मंत्री शशिकांत मंगलम ने कहा कि एबीवीपी छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और अनुशासन व सादगी से समाज में उदाहरण पेश करने की प्रेरणा देती है। जिला संगठन मंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने जोर दिया कि संगठन ‘’छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति’’ के सिद्धांत पर काम करता है। संवाद