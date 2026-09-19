Mau News: जिले के 16 प्रोफेसर वाराणसी में निर्वाचन सम्मेलन में लेंगे भाग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:17 AM IST
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मऊ। भारत निर्वाचन आयोग 28 सितंबर को वाराणसी में ‘रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ईएलसी एंड ईसीआईनेट’ का आयोजन करेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 16 प्रोफेसर प्रतिभाग करेंगे। यह आयोजन वाराणसी स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद वर्द्धन के निर्देश पर इन प्रोफेसरों का चयन किया गया है।इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी।बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) और ईसीआईनेट के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इसका लक्ष्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना है। चयनित प्रोफेसरों को सम्मेलन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सम्मेलन निर्वाचन प्रक्रिया में शिक्षाविदों की भूमिका को मजबूत करेगा।
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