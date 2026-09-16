Mau News: रोजगार मेले में 156 युवाओं का हुआ चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:27 PM IST
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहादतपुरा, मऊ परिसर में बुधवार को एक दिवसीय रोजगार मेले (कैम्पस प्लेसमेंट) का सफल आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कंपनियों ने कुल 156 अभ्यर्थियों का चयन किया।
रोजगार मेला प्रभारी योगेंद्र यादव ने बताया कि इस मेले में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों का चयन दिल्ली से आए कंपनी के एचआर श्री अविनाश वर्मा ने इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से किया। चयनित युवाओं में टाटा मोटर अहमदाबाद गुजरात के लिए 31, टाटा मोटर पुणे महाराष्ट्र के लिए 30, एलएंडटी कंस्ट्रक्शन गाजियाबाद व दिल्ली के लिए 71 अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि आईटीसीसीओ प्रा. लि. हैदराबाद द्वारा 11 बालिकाओं का चयन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में संस्थान के कुशाग्र सिंह कुशवाहा, श्याम सुंदर चौहान, अनिता कुशवाहा, एच रहमान, सरिता विश्वकर्मा, अभिषेक शर्मा, वीरेन्द्र कुमार का योगदान रहा।
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रोजगार मेला प्रभारी योगेंद्र यादव ने बताया कि इस मेले में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों का चयन दिल्ली से आए कंपनी के एचआर श्री अविनाश वर्मा ने इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से किया। चयनित युवाओं में टाटा मोटर अहमदाबाद गुजरात के लिए 31, टाटा मोटर पुणे महाराष्ट्र के लिए 30, एलएंडटी कंस्ट्रक्शन गाजियाबाद व दिल्ली के लिए 71 अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि आईटीसीसीओ प्रा. लि. हैदराबाद द्वारा 11 बालिकाओं का चयन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में संस्थान के कुशाग्र सिंह कुशवाहा, श्याम सुंदर चौहान, अनिता कुशवाहा, एच रहमान, सरिता विश्वकर्मा, अभिषेक शर्मा, वीरेन्द्र कुमार का योगदान रहा।
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