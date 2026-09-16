Mau News: महिला से छेड़खानी और मारपीट, पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया था कि 29 जुलाई 2026 की सुबह करीब 4 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर गई थीं। लौटते समय रास्ते में मन्नू, अंकित कुमार, मानिक, टोनी और सुग्गी मिले। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी बेटी की शादी को लेकर अभद्र टिप्पणी की और विरोध करने पर गाली देते हुए दौड़ा लिया। शोर मचाते हुए वह घर की ओर भागी तो आरोपी उसके दरवाजे तक पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की।इसके बाद सभी ने पिटाई की। शोर सुनकर उसकी वृद्ध सास और पिता मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जाते-जाते आरोपियों ने धमकियां दीं। घटना से पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है। पीड़िता ने बताया कि उसने पहले थाने और फिर पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।