Mau News: सिटी न्यूज

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1. विश्वकर्मा पूजन : नगर के रेलवे स्टेशन सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजनोत्सव। सुबह 9 बजे



2. साक्षात्कार : उद्यमिता विकास केंद्र की तरफ से उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अभ्यर्थियों का साक्षात्कार। दोपहर 2 बजे



3.लेजर शो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नगर के मऊ महादेव घाट पर 21 हज़ार दीपों से घाट सजाया जाएगा। लेजर शो का भी आयोजन। शाम 7 बजे



4.तीज उत्सव : नगर के पुरानी तहसील स्थित एक प्लाजा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्ववाधान में तीज उत्सव और स्नेह मिलन कार्यक्रम। रात 8 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :