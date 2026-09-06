Mathura News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, तीन सितंबर को थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर जा रही नाबालिग किशोरी से गांव के ही युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस से शिकायत की गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया था। इसके बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। शनिवार को जैत पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।इसी दौरान पुलिस ने मामले में वांछित आरोपी जयकिशन उर्फ जैकिशन ठाकुर को बाटी मघेरा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूर्व में भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। वर्ष 2022 में गांव के एक युवक से विवाद के मामले में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।