यातायात माह : 1789 वाहनों के चालान काटे

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शेरगढ़ में 20 वाहनों के चालान किएशेरगढ़। शेरगढ़ पुलिस ने पटेल चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 बाइकों के चालान किए वहीं पांच बाइकों को सीज किया है। इस दौरान कुछ वाहन स्वामियों ने शेरगढ़ पुलिस पर जबरन चालान करने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस का कहना है कि जो वाहन नियमों के विपरीत दौड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। संवादबिना नंबर प्लेट के दौड़ रही बाइक सीजगोवर्धन। यातायात माह में अड़ींग चौकी क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ती दिखी। पुलिस ने रोककर चालक से मोटरसाइकिल के वैध कागजात मांगे, जो नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। संवादछाता पुलिस ने काटे चालानछाता। यातायात माह में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) भूषण वर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने नगर के मुख्य बाजारों में पैदल गश्त की। सघन फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर 28 वाहनों के चालान काटे। संवाद