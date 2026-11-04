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दबंगई: रोकने पर मारी टक्कर, बोनट पर गिरीं मां-बेटी, दो किमी तक नहीं रोकी कार; दृश्य देख लोगों की निकल गई चीख

Wed, 04 Nov 2026 11:56 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 11:56 AM IST
सार

मथुरा में कार सवारों की दबंगई का मामला सामने आया है। रोकने पर कार सवारों ने मां-बेटी को टक्कर मार दी। मां-बेटी कार की बोनट पर जा गिरीं। इसके बाद भी दबंगों ने कार नहीं रोकी। दो किमी तक कार को दाैड़ाते रहे। दृश्य देख लोगों की चीख निकल गई।

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Mathura viral video Car riders drive for two kilometers with mother and daughter sitting on bonnet of car
बोनट पर गिरी महिला। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के पानीगांव में रुपयों के लेन-देन के विवाद में दबंगों की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। आरोप है कि कार सवार लोगों ने पहले एक महिला के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद विवाद बढ़ने पर महिला और उसकी बेटी ने कार के आगे खड़े होकर उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपियों ने कार रोकने के बजाय मां-बेटी को टक्कर मार दी और वह दोनों बोनेट पर जा गिरीं। इसी खतरनाक स्थिति में आरोपी दो किमी तक मां बेटी को ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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घटना दो नवंबर की रात की बताई जा रही है। बताया गया है कि रुपयों के लेन-देन को लेकर कार सवार लोगों और पीड़ित परिवार के बीच विवाद हुआ था।  बाद में उन्हें मांट रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 और पानीगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मां-बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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