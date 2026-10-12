फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Three major roads to be constructed at a cost of 930 crore

Mathura News: 930 करोड़ रुपये से बनेंगे तीन प्रमुख मार्ग

Mon, 12 Oct 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Three major roads to be constructed at a cost of 930 crore
मथुरा। ब्रज में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में तीन प्रमुख मार्गों के नवनिर्माण का खाका खींचा गया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद महायोजना-2031 के तहत 19.05 किलोमीटर लंबे इन मार्गों का करीब 930 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराएगा।
विज्ञापन

मथुरा-वृंदावन में वर्षभर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली, गोवर्धन पूजा और अन्य प्रमुख पर्वों पर भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में वाहनों के आने से शहर और आसपास के मार्गों पर जाम की स्थिति बन जाती है। महायोजना के तहत पहला मार्ग एनएच-19 से बाईपास रोड रामताल पार्किंग तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 6.15 किलोमीटर और अनुमानित लागत 145 करोड़ रुपये है। दूसरा मार्ग मयूर संरक्षण केंद्र से एनएच-19 तक प्रस्तावित है। 5.70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 360 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
विज्ञापन

तीसरा मार्ग गोवर्धन-छटीकरा-राधाकुंड रोड पर राल तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 7.20 किलोमीटर और लागत 310 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इन तीनों मार्गों के निर्माण से ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने बताया है कि खाका तैयार किया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू होगा। राजमार्गों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से शहर के व्यस्त हिस्सों पर यातायात का दबाव घटेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed