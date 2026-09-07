फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Sugar prices rose to 65 before settling at 55

Mathura News: 65 तक चढ़ी चीनी 55 पर आकर ठहरी

Mon, 07 Sep 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Sugar prices rose to 65 before settling at 55
मथुरा। मीठे के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 10 दिन में खुदरा (फुटकर) बाजार में चीनी की कीमतें लगभग 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक घट गई हैं। इसके बाद, वर्तमान में चीनी का भाव फुटकर में 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है।
विज्ञापन

लगभग 10 दिन पहले चीनी के दाम फुटकर दुकानों पर 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे जो अब घटकर 55 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। वहीं थोक बाजार में भी चीनी की कीमतें गिरकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। 20-25 दिन पूर्व चीनी का न्यूनतम भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम था। कीमतों में आए इस उतार-चढ़ाव से थोक कारोबारी असमंजस की स्थिति में हैं। वह एक-दूसरे व्यापारी से विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। किराना व्यापारी महेश सैनी ने बताया कि जब तक थोक और खुदरा दोनों बाजारों में दरें पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक ग्राहकों और दुकानदारों के बीच संशय बना रहेगा। वहीं खुदरा व्यापारी रवि गोस्वामी ने बताया कि यदि चीनी के दामों में स्थिरता आती है, तो आगामी त्योहारों के मौसम में आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed