Mathura News: छाए श्रीजी बाबा के खिलाड़ी

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फुटबॉल प्रतियोगिता के बालक और बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास और टीम भावना के साथ मैदान पर अपना दमखम दिखाया। अंडर-19 बालक वर्ग में श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर की टीम ने अलीगढ़ की टीम को एकतरफा मुकाबले में 8-0 से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। परमेश्वरी देवी धानुका विद्यालय, वृंदावन के साथ हुए मुकाबले में भी श्रीजी बाबा स्कूल के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 4-0 से मुकाबला अपने नाम किया।बालिका वर्ग में भी श्रीजी बाबा की खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। अंडर-17 वर्ग में विद्यालय की टीम ने शांतिपुरी हल्द्वानी को 3-0 से हराया। वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग में श्रीजी बाबा स्कूल ने एटा की टीम को 4-0 से शिकस्त दी। जबकि अंडर-17 के मुकाबले में एटा के खिलाफ भी श्रीजी बाबा की टीम ने 3-0 से जीत हासिल की।प्रतियोगिता के अंडर-14 बालक वर्ग में नैनीताल ने नोएडा को 13-0 से हराकर जीत दर्ज की जबकि एटा ने शांतिपुरी हल्द्वानी को 7-0 से पराजित किया। एक अन्य मुकाबले में नैनीताल ने शांतिपुरी हल्द्वानी को 3-0 से हराया। अंडर-19 बालक वर्ग में रुड़की ने नोएडा को 1-0 और अलीगढ़ को 3-0 से शिकस्त दी।दूसरी ओर मुरारीकुंज सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन में 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता चल रही है। इसमें अंडर-17 वर्ग में श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के दक्ष सिरोही, दीपक सिंह, कवीश चौधरी और अर्जुन दीक्षित ने मेरठ प्रांत-बी की टीम को पराजित कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के संरक्षक डॉ. रोशन लाल, सतपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार बंसल, डॉ. तेजपाल सिंह, हरेंद्र कुमार सारस्वत, प्रेमशंकर, रवींद्र मोहन, निर्मल सिंह राणा एवं शेर सिंह सिकरवार आदि मौजूद रहे।