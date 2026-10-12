Mathura News: बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों की कुरुभूमि डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर

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डॉ. वाजपेयी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी संस्कारविहीन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पीढ़ी संस्कारयुक्त है। यह आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। डॉ. वाजपेयी ने युवा पीढ़ी की सांस्कृतिक समझ पर उठाए जाने वाले प्रश्नों का खंडन किया। यह फिल्म अभिव्यक्ति प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। इसकी कुल अवधि एक घंटा 28 मिनट है। ''कुरुभूमि'' में भारतीय इतिहास, पौराणिक संदर्भों और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसे आधुनिक सिनेमाई तकनीक और सशक्त अभिनय के माध्यम से दर्शाया गया है।इस अवसर पर फिल्म से जुड़ी कई युवा प्रतिभाएं उपस्थित रहीं। इनमें कबीर शर्मा, अर्नव, हर्ष सिन्हा, विघ्नेश, सुनेना जोसेफ, युविका, राजेश, सैफिन, ललन और प्रेरित शामिल थे। फिल्म के प्रीमियर शो में डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, अनूप शर्मा, धीरेंद्र परिहार और जगत बहादुर भी मौजूद रहे। इनके साथ मनोज राठौर, मधु ठाकुर, आकाश शर्मा, राज ठाकुर, ऋतु सिंह, श्रेयांश पाल और हैरी सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।