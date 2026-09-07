Mathura News: सड़क किनारे मिली नवजात लड़ रही है जिंदगी की जंग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:35 AM IST
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मथुरा। फरह में मिली एक दिन की नवजात पिछले छह दिन से जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। जन्म के कुछ समय बाद ही अपनों ने उसे सड़क किनारे बोरी के ऊपर लिटाकर छोड़ दिया था। अस्पताल में चिकित्सक उसकी लगातार निगरानी व उपचार कर रहे हैं।
फरह क्षेत्र में सलेमपुर मार्ग पर 31 अगस्त को राहगीर को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने सूचना पुलिस को दी। फरह पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर वृंदावन के सौ-सैय्या में भर्ती कराकर उसका उपचार शुरू कराया। अब नवजात को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में उसका उपचार चल रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने बताया है कि नवजात की हालत में सुधार है। उपचार पूरा होने के बाद नवजात को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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फरह क्षेत्र में सलेमपुर मार्ग पर 31 अगस्त को राहगीर को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने सूचना पुलिस को दी। फरह पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर वृंदावन के सौ-सैय्या में भर्ती कराकर उसका उपचार शुरू कराया। अब नवजात को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में उसका उपचार चल रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने बताया है कि नवजात की हालत में सुधार है। उपचार पूरा होने के बाद नवजात को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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