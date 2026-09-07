Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
भजन संध्या
केशवदेव के भक्तों द्वारा साधु सेवा व भजन संध्या गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 8 बजे से।
स्वास्थ्य शिविर
नवजन चेतना समिति का स्वास्थ्य जागरुकता शिविर बहोरी पब्लिक स्कूल चौमुहां में सुबह 9 बजे से।
त्रिवार्षिक चुनाव
अग्रवाल समाज का त्रिवार्षिक चुनाव अग्रसेन सेवा सदन सौंख में सुबह 9 बजे से।
शृंगार दर्शन
गोवर्धन के दानघाटी मंदिर पर शृंगार दर्शन शाम 5 बजे से।
बैठक
श्रीअग्रवाल सभा की बैठक अग्रवाटिका मसानी रोड पर शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
केशवदेव के भक्तों द्वारा साधु सेवा व भजन संध्या गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 8 बजे से।
स्वास्थ्य शिविर
नवजन चेतना समिति का स्वास्थ्य जागरुकता शिविर बहोरी पब्लिक स्कूल चौमुहां में सुबह 9 बजे से।
त्रिवार्षिक चुनाव
अग्रवाल समाज का त्रिवार्षिक चुनाव अग्रसेन सेवा सदन सौंख में सुबह 9 बजे से।
शृंगार दर्शन
गोवर्धन के दानघाटी मंदिर पर शृंगार दर्शन शाम 5 बजे से।
बैठक
श्रीअग्रवाल सभा की बैठक अग्रवाटिका मसानी रोड पर शाम 7 बजे से।