Mathura News: सिटी में आज

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वृंदावन स्थित ठाकुर श्रीबांकेबिहारीजी मंदिर में नंदोत्सव सुबह नौ बजे से।

वृंदावन स्थित मंदिर राधा दामोदर में नंदोत्सव व बधाई गायन सुबह 11 बजे से।

वृंदावन स्थित मदन मोहन कुंज में नंदोत्सव व कृष्ण जन्माेत्सव सुबह 11 बजे से।

नंदोत्सव का आयोजन प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर में सुबह 9 बजे।

नंदोत्सव के दर्शन ठाकुर श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में सुबह 10 बजे से।

नंदोत्सव का आयोजन श्रीकृष्ण जन्मभूमि में सुबह 10 बजे से।

डोला

गोकुल स्थित नंदभवन, नंद किला से बालकृष्ण का डोला सुबह 10 बजे निकाला जाएगा।

हनुमान चालीसा का पाठ

मघेरा स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा व सुंदर कांड का पाठ शाम 6 बजे से।



नंदोत्सव